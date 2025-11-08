Conférence Écrire le monde rural aujourd’hui Rue Jean Teillet Saint-Junien

Conférence Écrire le monde rural aujourd’hui

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Dans le cadre des Heures Littéraires, la Médiathèque de Saint-Junien propose une rencontre passionnante autour de la représentation du monde rural dans la littérature contemporaine.

La Médiathèque accueille Jean-Yves Laurichesse, professeur émérite de littérature française à l’Université de Toulouse, spécialiste de Jean Giono, du roman du XXᵉ siècle et du roman contemporain. Auteur de nombreux romans et essais, il viendra nous parler de son ouvrage Lignes de terre. Écrire le monde rural aujourd’hui, dans lequel il interroge la place et l’évolution de la ruralité dans les imaginaires littéraires.

Une conférence nourrissante, suivie d’une causerie conviviale avec séance de dédicaces.

Sur réservation. .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr

English : Conférence Écrire le monde rural aujourd’hui

German : Conférence Écrire le monde rural aujourd’hui

Italiano :

Espanol : Conférence Écrire le monde rural aujourd’hui

L’événement Conférence Écrire le monde rural aujourd’hui Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Porte Océane du Limousin