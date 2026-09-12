Conférence écrire pour vivre, dire et s’engager | Journées du Patrimoine Esplanade de la Paix Caen

Informations pratiques

Caen

Conférence écrire pour vivre, dire et s’engager | Journées du Patrimoine

Esplanade de la Paix Campus 1 Université de Caen Normandie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:15:00

Date(s) :

2026-09-18

À travers une conférence vivante, documentée et ponctuée de lectures, cette proposition redonne voix à des femmes qui se sont affranchies des rôles traditionnellement assignés à leur genre.

À travers une conférence vivante, documentée et ponctuée de lectures, cette proposition redonne voix à des femmes qui se sont affranchies des rôles traditionnellement assignés à leur genre. Parmi elles, Christine de Pizan, dont la plume fut d’abord un moyen de subsister dans un monde fait par et pour les hommes, avant de devenir un puissant outil de défense de la condition des femmes. Une rencontre pour faire entendre des paroles longtemps minimisées et lutter contre leur effacement de l’histoire.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 Alexandra Destais et Joanne Génini Durée 1h15. .

Esplanade de la Paix Campus 1 Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Conférence écrire pour vivre, dire et s’engager | Journées du Patrimoine

Through a lively, well-researched talk interspersed with readings, this event gives a voice to women who have broken free from the roles traditionally assigned to their gender.

L’événement Conférence écrire pour vivre, dire et s’engager | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer