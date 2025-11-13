Conférence ECVF 2025 Salle de l’Auditorium de l’Hôtel de ville de la Mairie de Paris PARIS
Conférence ECVF 2025 Salle de l’Auditorium de l’Hôtel de ville de la Mairie de Paris PARIS jeudi 13 novembre 2025.
DEFENDRE LES FEMMES ET LEURS DROITS, C’EST RENFORCER LA DEMOCRATIE !
Les élu·es engagé·es contre toutes formes de violences
L’association ECVF qui réunit des
élu·es de
tous niveaux de mandats et de tous partis politiques, convie cette année comme
les précédentes les élu·es
et le public concerné par la thématique des violences faites aux femmes, à
participer à une conférence annuelle, qui permettra de revenir sur le travail
de l’année écoulée, et de proposer à la réflexion collective nos avancées et nos
interrogations.
Le titre – « Défendre
les femmes et leurs droits, c’est renforcer la démocratie ! » – veut
marquer le lien entre la lutte contre toutes les violences faites aux femmes,
partout où elles s’exercent, et la préservation de nos valeurs démocratiques,
et rappeler que les élu·es
en sont les garant·es.
Cette
conférence permettra de faire dialoguer avec le public des élu·es et des
spécialistes venu·es d’horizons très divers, dont les travaux éclaireront nos questionnements les
plus actuels. Ainsi, notre conférence 2025 développera des sujets qui
touchent de plein fouet nos concitoyennes : la sécurité et la pauvreté, au
travers de quelques exemples de politiques publiques remarquables dont l’objectif
est de garantir la sécurité de nos concitoyennes, partout où elles se trouvent,
dans l’espace privé comme dans l’espace public, et au travers d’un échange avec
des responsables politiques et syndicales, sur le sujet de la violence
économique, au cœur des préoccupations des élu·es de terrain, qui frappe les femmes plus que
les hommes.
A quelques
mois des élections municipales de 2026, nous avons voulu revenir sur un thème
que nous avions abordé l’année dernière, lors du colloque du 24 avril 2024 à
Marseille – « Les élu·es en première ligne contre les violences faites aux
femmes »[1]-. Pointant
les violences sexistes et sexuelles subies par les élues dans l’exercice de
leur mandat, celui-ci avait interrogé les partis politiques sur les réponses
qu’ils apportent à ce fléau. Mais il s’agit en outre du frein le plus brutal à
la réussite de l’objectif paritaire, en politique comme dans tous les autres
domaines. Nous voulons cette année aller plus loin dans notre action, et réfléchir
efficacement ensemble aux moyens de faire cesser les dérives graves dont nous
sommes les témoins et de limiter la toute-puissance de certains, en proposant
un garde-fou démocratique.
Enfin, à un
moment où le panorama international est si inquiétant, en particulier pour les
femmes, et à l’issue d’une année où ECVF a voulu prendre sa place à
l’international, au sein de la CLEF, nous reviendrons sur notre engagement européen,
international et sur nos convictions universalistes.
Notre conférence-2025 présentera
donc quatre tables rondes : l’une traitera de la sécurité, la seconde
évoquera le puissant frein à la parité que sont les violences sexistes et
sexuelles, la troisième reviendra sur les violences économiques, et la dernière
abordera l’international par le questionnement sur le devenir des grandes
protections internationales, patiemment édifiées depuis 70 ans et aujourd’hui
menacées, et réaffirmera notre engagement auprès des résistantes qui portent la
parole des femmes de leurs pays.
Nous sommes une association d’élu·es bénévoles et
engagées, nous savons la valeur du travail militant, et nous sommes extrêmement
reconnaissan·tes à l’égard de
celles et ceux qui sont là et nous rejoignent.
Nous voulons remercier ici très
vivement la Ville de Paris d’héberger les travaux de cette conférence dans les
locaux de l’Hôtel de Ville, où nous espérons vous retrouver nombreuses et
nombreux,
A
toutes et tous, bonne conférence !
Conférence annuelle de l’association Elu·es Contre les Violences faites aux Femmes – ECVF pendant les Journées Internationales de Lutte Contre les Violences faites aux Femmes.
Le jeudi 13 novembre 2025
de 08h30 à 19h00
gratuit Public adultes.
Salle de l’Auditorium de l’Hôtel de ville de la Mairie de Paris rue Lobau 75004 PARIS
