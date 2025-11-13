Conférence ECVF 2025 Salle de l’Auditorium de l’Hôtel de ville de la Mairie de Paris PARIS

Conférence ECVF 2025 Salle de l’Auditorium de l’Hôtel de ville de la Mairie de Paris PARIS jeudi 13 novembre 2025.

DEFENDRE LES FEMMES ET LEURS DROITS, C’EST RENFORCER LA DEMOCRATIE !

Les élu·es engagé·es contre toutes formes de violences

L’association ECVF qui réunit des

élu·es de

tous niveaux de mandats et de tous partis politiques, convie cette année comme

les précédentes les élu·es

et le public concerné par la thématique des violences faites aux femmes, à

participer à une conférence annuelle, qui permettra de revenir sur le travail

de l’année écoulée, et de proposer à la réflexion collective nos avancées et nos

interrogations.

Le titre – « Défendre

les femmes et leurs droits, c’est renforcer la démocratie ! » – veut

marquer le lien entre la lutte contre toutes les violences faites aux femmes,

partout où elles s’exercent, et la préservation de nos valeurs démocratiques,

et rappeler que les élu·es

en sont les garant·es.

Cette

conférence permettra de faire dialoguer avec le public des élu·es et des

spécialistes venu·es d’horizons très divers, dont les travaux éclaireront nos questionnements les

plus actuels. Ainsi, notre conférence 2025 développera des sujets qui

touchent de plein fouet nos concitoyennes : la sécurité et la pauvreté, au

travers de quelques exemples de politiques publiques remarquables dont l’objectif

est de garantir la sécurité de nos concitoyennes, partout où elles se trouvent,

dans l’espace privé comme dans l’espace public, et au travers d’un échange avec

des responsables politiques et syndicales, sur le sujet de la violence

économique, au cœur des préoccupations des élu·es de terrain, qui frappe les femmes plus que

les hommes.

A quelques

mois des élections municipales de 2026, nous avons voulu revenir sur un thème

que nous avions abordé l’année dernière, lors du colloque du 24 avril 2024 à

Marseille – « Les élu·es en première ligne contre les violences faites aux

femmes »[1]-. Pointant

les violences sexistes et sexuelles subies par les élues dans l’exercice de

leur mandat, celui-ci avait interrogé les partis politiques sur les réponses

qu’ils apportent à ce fléau. Mais il s’agit en outre du frein le plus brutal à

la réussite de l’objectif paritaire, en politique comme dans tous les autres

domaines. Nous voulons cette année aller plus loin dans notre action, et réfléchir

efficacement ensemble aux moyens de faire cesser les dérives graves dont nous

sommes les témoins et de limiter la toute-puissance de certains, en proposant

un garde-fou démocratique.

Enfin, à un

moment où le panorama international est si inquiétant, en particulier pour les

femmes, et à l’issue d’une année où ECVF a voulu prendre sa place à

l’international, au sein de la CLEF, nous reviendrons sur notre engagement européen,

international et sur nos convictions universalistes.

Notre conférence-2025 présentera

donc quatre tables rondes : l’une traitera de la sécurité, la seconde

évoquera le puissant frein à la parité que sont les violences sexistes et

sexuelles, la troisième reviendra sur les violences économiques, et la dernière

abordera l’international par le questionnement sur le devenir des grandes

protections internationales, patiemment édifiées depuis 70 ans et aujourd’hui

menacées, et réaffirmera notre engagement auprès des résistantes qui portent la

parole des femmes de leurs pays.

Nous sommes une association d’élu·es bénévoles et

engagées, nous savons la valeur du travail militant, et nous sommes extrêmement

reconnaissan·tes à l’égard de

celles et ceux qui sont là et nous rejoignent.

Nous voulons remercier ici très

vivement la Ville de Paris d’héberger les travaux de cette conférence dans les

locaux de l’Hôtel de Ville, où nous espérons vous retrouver nombreuses et

nombreux,

A

toutes et tous, bonne conférence !

Le jeudi 13 novembre 2025

de 08h30 à 19h00

gratuit Public adultes.

Salle de l’Auditorium de l’Hôtel de ville de la Mairie de Paris rue Lobau 75004 PARIS

