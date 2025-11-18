Conférence Edgar Degas et la danse ombre et lumière par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 18 novembre à 18h30. Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Conférence Edgar Degas et la danse ombre et lumière par Maryline Maubert-Lecocq au cinéma le Parc de Livarot le 18 novembre à 18h30.
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 78 18 32 98
English :
Conference on Edgar Degas and dance: shadow and light by Maryline Maubert-Lecocq at Livarot’s Cinema le Parc on November 18 at 6:30pm.
German :
Vortrag Edgar Degas und der Tanz: Licht und Schatten von Maryline Maubert-Lecocq im Kino le Parc in Livarot am 18. November um 18.30 Uhr.
Italiano :
Conferenza Edgar Degas e la danza: ombra e luce di Maryline Maubert-Lecocq al cinema Le Parc di Livarot il 18 novembre alle 18.30.
Espanol :
Conferencia Edgar Degas y la danza: sombra y luz por Maryline Maubert-Lecocq en el cine Le Parc de Livarot el 18 de noviembre a las 18:30 h.
