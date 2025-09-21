Conférence Éducation et enseignement en Grèce antique MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Conférence Éducation et enseignement en Grèce antique MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Jeudi 5 février 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

4 € / 2 €

HISTOIRE DE SAVOIR par Annie ALLELY

**Education et enseignement en Grèce antique (Athènes et Sparte).**

La civilisation grecque est une civilisation de la paideia. Ce terme signifie à la fois éducation et culture. Pour les Grecs la paideia est au cœur de leur civilisation. L’éducation est une construction sociale et culturelle, mais est différente selon les cités. Athènes a conçu une éducation dont le but est de développer la personnalité dans le souci du bien et du bonheur de l’individu. Très différente est l’éducation spartiate, appelée agôgê. Cette éducation est conçue comme un processus permettant à la fois d’intégrer les jeunes Spartiates à un système collectiviste et de dégager une élite. Nous présenterons donc successivement les deux systèmes.

Début : 2026-02-05T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T16:30:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine