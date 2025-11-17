Conférence Eggcellent ! Le gros livre des Œufs Naucelle

Conférence Eggcellent ! Le gros livre des Œufs

Conférence avec le chef Cyril Rouquet-Prévost

Conférence autour du livre Eggcellent Le gros livre des oeufs en présence de son auteur.

Quoi de plus parfait, de plus mystérieux et de plus simple qu’un œuf ?

Véritable miracle de la nature, tellement vulgarisé dans nos cuisines, qu’il méritait bien que l’on en fasse un livre. Quoi de plus improbable aussi que la rencontre de deux personnalités si différentes, de l’édition et de la cuisine, que celles de Mireille et Cyril. Ces deux-là ont réussi cet EGGCELLENT pari en pondant le GROS LIVRE DES ŒUFS !

Plus de 1000 recettes du petit déjeuner au dîner, à la découverte des cuisines de rue, des boissons et d’une montagne de desserts !

EGGCELLENT regorge de détails, d’anecdotes, de petites infos qui rendent aux œufs toute leur noblesse et leur place si importante dans les cuisines du monde.

Conférence suivie d’un repas (sur réservation) pour ceux qui le souhaitent.

Dans le cadre de A Naucelle, on raconte . .

7 rue de Villelongue Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 78 09 97 67

