Conférence Eglise catholique de Phalsbourg Rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg

Conférence Eglise catholique de Phalsbourg

Rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-11-10 19:30:00

fin : 2025-11-10 21:30:00

Date(s) :

2025-11-10

La SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) section Sarrebourg propose une conférence sur le thème L’église catholique de Phalsbourg a fêté ses 150 ans . Cette conférence sera animée par Michelle Knittel. L’entrée est libre.Tout public

0 .

Rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 78 53 shalsarrebourg@orange.fr

English :

The Sarrebourg section of SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) is organizing a conference on L’église catholique de Phalsbourg a fêté ses 150 ans . The talk will be given by Michelle Knittel. Admission is free.

German :

Die SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) Sektion Saarburg bietet eine Konferenz zum Thema Die katholische Kirche in Phalsbourg hat ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert an. Die Konferenz wird von Michelle Knittel geleitet. Der Eintritt ist frei.

Italiano :

La sezione di Sarrebourg della SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) organizza una conferenza sul tema La chiesa cattolica di Phalsbourg celebra il suo 150° anniversario . La conferenza sarà tenuta da Michelle Knittel. L’ingresso è libero.

Espanol :

La sección de Sarrebourg de la SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) organiza una conferencia sobre el tema La iglesia católica de Phalsbourg celebra su 150 aniversario . La conferencia correrá a cargo de Michelle Knittel. La entrada es gratuita.

L’événement Conférence Eglise catholique de Phalsbourg Sarrebourg a été mis à jour le 2025-11-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG