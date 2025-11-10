Conférence Eglise catholique de Phalsbourg Rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg
Conférence Eglise catholique de Phalsbourg
Rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Lundi Lundi 2025-11-10 19:30:00
fin : 2025-11-10 21:30:00
2025-11-10
La SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) section Sarrebourg propose une conférence sur le thème L’église catholique de Phalsbourg a fêté ses 150 ans . Cette conférence sera animée par Michelle Knittel. L’entrée est libre.Tout public
Rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 78 53 shalsarrebourg@orange.fr
English :
The Sarrebourg section of SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) is organizing a conference on L’église catholique de Phalsbourg a fêté ses 150 ans . The talk will be given by Michelle Knittel. Admission is free.
German :
Die SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) Sektion Saarburg bietet eine Konferenz zum Thema Die katholische Kirche in Phalsbourg hat ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert an. Die Konferenz wird von Michelle Knittel geleitet. Der Eintritt ist frei.
Italiano :
La sezione di Sarrebourg della SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) organizza una conferenza sul tema La chiesa cattolica di Phalsbourg celebra il suo 150° anniversario . La conferenza sarà tenuta da Michelle Knittel. L’ingresso è libero.
Espanol :
La sección de Sarrebourg de la SHAL (Societé d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine) organiza una conferencia sobre el tema La iglesia católica de Phalsbourg celebra su 150 aniversario . La conferencia correrá a cargo de Michelle Knittel. La entrada es gratuita.
