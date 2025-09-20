Conférence : Église, chapelle et cimetière Église Notre-Dame de Taverny Taverny

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Conférence de l’historienne Laure Gauffre centrée sur le clocher, l’orgue et le retable de l’église de Taverny, suivie d’une visite permettant de découvrir de plus près l’orgue et le clocher.

Ouverture des jardins et de la chapelle Rohan-Chabot de 9h30 à 13h.

Église Notre-Dame de Taverny Rue Jean-XXIII 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France

