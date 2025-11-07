Conférence| Eglise de Saint-vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Nicolas Bilot, historien et archéologue, débroussaille et démêle l’histoire de l’église de Saint-Vaast-lès-Mello et révèle ses découvertes présentation des résultats de l’étude documentaire et architecturale de l’édifice dans le cadre de sa future restauration.

Pôle Louise Michel, 486 Rue de la Paix 60660 Saint-Vaast-lès-Mello

Renseignement et réservation par mail mediatheque@saintvaastlesmello.fr ou par téléphone 03.44.27.39.11

Bonus un apéro convivial sera proposé à l’issue de la conférence, apportez ce que vous voulez !

Allez-y en bus avec l’AXO: Lignes AXO +3, AXO + 4 .

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 39 11 mediatheque@saintvaastlesmello.fr

English :

Nicolas Bilot, untangles the history of the church of Saint-Vaast-lès-Mello and reveals his discoveries: presentation of the results of the documentary and architectural study of the building as part of its future restoration. 7/11 at 6:30pm. Free, by reservation at the mediatheque.

German :

Nicolas Bilot, entwirrt und entwirrt die Geschichte der Kirche von Saint-Vaast-lès-Mello und enthüllt seine Entdeckungen: Präsentation der Ergebnisse der dokumentarischen und architektonischen Studie des Gebäudes im Rahmen seiner zukünftigen Restaurierung. Am 7.11. um 18:30 Uhr. Kostenlos, mit Reservierung in der Mediathek.

Italiano :

Nicolas Bilot, dipana e districa la storia della chiesa di Saint-Vaast-lès-Mello e rivela le sue scoperte: presentazione dei risultati dello studio documentario e architettonico dell’edificio nell’ambito del suo futuro restauro. 7/11 alle 18.30. Gratuito, su prenotazione presso la mediateca.

Espanol :

Nicolas Bilot, desentraña y desenreda la historia de la iglesia de Saint-Vaast-lès-Mello y revela sus descubrimientos: presentación de los resultados del estudio documental y arquitectónico del edificio en el marco de su futura restauración. 7/11 a las 18.30 h. Gratuito, previa reserva en la mediateca.

