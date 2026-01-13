Conférence Elanions blancs Châteauroux

Conférence Elanions blancs

63 Avenue Marcel Lemoine Châteauroux Indre

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Tout au long de l’année 2026, vivez la nature avec Indre Nature !

Encadrées par des professionnels ou des bénévoles passionnés, nos sorties vous invitent à explorer les trésors du patrimoine naturel de notre département.

Cette conférence présentera les premiers résultats du programme PARCELA, qui vise à étudier la dispersion des juvéniles d’Elanion blanc nés sur le front de colonisation de l’espèce dans le centre-ouest de la France. Cette présentation sera animée par l’équipe de l’ANEPE CAUDALIS, l’association en charge du programme.

Créée en 2011 en Indre-et-Loire, l’association naturaliste d’étude et de protection des écosystèmes ANEPE CAUDALIS est une association Loi 1901 dont les principaux objectifs sont l’amélioration et le partage des connaissances sur les espèces et leurs écosystèmes. .

