Conférence Éléments d’histoire de la cartographie Charleville-Mézières

Conférence Éléments d’histoire de la cartographie

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Du bâton de Jacob au système GPS, en passant par le sextant et l’alidade, il en a fallu du temps pour se repérer et disposer de cartographies fiables !Pourquoi a-t-il fallu attendre le XVIIIe siècle pour calculer les longitudes ? La mesure du temps joue un rôle important dans cette histoire et permet de comprendre pourquoi pendant des siècles les marins préféraient longer les côtes.Conférences de vulgarisation scientifique tout public à partir de 12 ansDurée approximative de l’exposé 1h 1h15 + questions manipulations

English :

From Jacob’s staff to the GPS system, from the sextant to the alidade, it took a long time to find our bearings and produce reliable maps! Why did we have to wait until the 18th century to calculate longitudes? The measurement of time plays an important role in this story, and helps us understand why sailors preferred to sail along the coast for centuries.Popular science lectures for the general public aged 12 and overApproximate duration of lecture: 1h 1h15 + questions hands-on activities

German :

Vom Jakobsstab über Sextant und Alidade bis hin zum GPS-System es hat lange gedauert, bis wir uns orientieren konnten und zuverlässige Karten hatten!Warum dauerte es bis zum 18. Jahrhundert, bis die Längengrade berechnet wurden? Die Zeitmessung spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle und hilft zu verstehen, warum die Seefahrer jahrhundertelang lieber an der Küste entlang fuhren.Populärwissenschaftliche Vorträge für alle ab 12 JahrenUngefähre Dauer des Vortrags: 1h 1h15 + Fragen Manipulationen

Italiano :

Dal bastone di Giacobbe al sistema GPS, passando per il sestante e l’alidada, c’è voluto molto tempo per orientarsi e produrre mappe affidabili! Perché abbiamo dovuto aspettare fino al XVIII secolo per calcolare le longitudini? La misurazione del tempo gioca un ruolo importante in questa storia e ci aiuta a capire perché i marinai hanno preferito navigare lungo la costa per secoli.Conferenze per il pubblico in generale, dai 12 anni in suDurata approssimativa della lezione: 1h 1h15 + domande dimostrazioni

Espanol :

Desde el bastón de Jacob hasta el sistema GPS, pasando por el sextante y la alidada, se tardó mucho tiempo en orientarse y elaborar mapas fiables. ¿Por qué hubo que esperar hasta el siglo XVIII para calcular las longitudes? La medición del tiempo desempeña un papel importante en esta historia, y nos ayuda a comprender por qué los marineros prefirieron navegar a lo largo de la costa durante siglos.Conferencias para el público en general, a partir de 12 añosDuración aproximada de la conferencia: 1h 1h15 + preguntas demostraciones

