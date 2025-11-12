Conférence élever sans violence Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Conférence élever sans violence

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 18h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

Derrière chaque enfant, un super héros à protéger.

Venez assister à cette conférence échange ayant pour but de sensibiliser sur les différentes de violences éducatives ordinaires (punitions corporelles humiliation verbale chantage émotionnel …).



De grands thème de santé et d’éducation seront abordés, des alternatives éducatives positives, bienveillantes et respectueuses des droits de l’enfant seront proposées.



Nous vous attendons pour un temps et un espace d’échange et de réflexion autour de ce sujet et bien d’autres.



Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Behind every child, a superhero to protect.

German :

Hinter jedem Kind steht ein Superheld, den es zu beschützen gilt.

Italiano :

Dietro ogni bambino c’è un supereroe da proteggere.

Espanol :

Detrás de cada niño hay un superhéroe al que proteger.

