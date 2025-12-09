Site Jean-Jacques Rousseau

Ella Fitzgerald (1917-1996) est une des chanteuses de jazz américaines les plus importantes. Elle est notamment admirée pour ses capacités d’improvisation en scat et sa large tessiture à l’ambitus de trois octaves.

Cette conférence illustrée fait partie des « conférences réseau », montées dans les cours de culture jazz de Stéphane Audard.



Par les classes de culture jazz des conservatoires de la Ville de Paris

Le mardi 09 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-09T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-09T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-09T14:00:00+02:00_2025-12-09T16:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein, site Jean-Jacques Rousseau 53 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis