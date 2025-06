Conférence « Elucidari de las proprietatz de totas res naturals – Place Marguerite Laborde Pau 24 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-06-24

fin : 2025-06-24

2025-06-24

Elucidari de las proprietatz de totas res naturals

Par Maurice Romieu, auteur de Elucidari, l'encyclopédie de Gaston Fébus et spécialiste de la langue occitane ancienne et

moderne

Une présentation du magnifique manuscrit en occitan réalisé pour l'éducation du futur Gaston Fébus, et plus particulièrement le livre VIII, Del mon et des corsses celestials (Le monde et les corps célestes). Adaptation

d'une encyclopédie latine du 13e siècle, cet ouvrage constitue un véritable recueil scientifique du savoir médiéval.

Place Marguerite Laborde MIAL

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

