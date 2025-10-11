Conférence Émile Gallé, la création d’un style CSC Site Michel Dinet Toul

Conférence Émile Gallé, la création d’un style CSC Site Michel Dinet Toul samedi 11 octobre 2025.

Conférence Émile Gallé, la création d’un style

CSC Site Michel Dinet 2 Rue Vauban Toul Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Première conférence de la saison présentée par Bernard Ponton, historien d’Art.

On célèbre cette année le Centenaire de l’Art Déco, style qui succède à l’Art Nouveau. Mais quelle est l’origine de ces bouleversements du goût, de ces engouements décoratifs viraux ?

D’ateliers en boutiques, de la façade au salon, de la breloque au bijou …, file une ligne novatrice qui ensorcelle le crayon de tous les stylistes ! C’est en déroulant méticuleusement le fil de la recherche et de la création de l’innovant Émile Gallé, que Bernard Ponton, historien de l’Art, tentera de répondre à ces questions avec l’appui de documents pour la plupart inédits. Gageons que vous ne verrez plus un Gallé … pareil !Tout public

CSC Site Michel Dinet 2 Rue Vauban Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 25 39 36

English :

First lecture of the season presented by art historian Bernard Ponton.

This year marks the centenary of Art Deco, the successor style to Art Nouveau. But what was the origin of these upheavals in taste, these viral decorative fads?

From workshops to boutiques, from facades to living rooms, from charms to jewels…, an innovative line was born, bewitching the pencils of stylists everywhere! Art historian Bernard Ponton meticulously unravels the thread of research and creation by the innovative Émile Gallé, with the help of mostly unpublished documents. We bet you’ll never see a Gallé … the same again!

German :

Erste Konferenz der Saison, präsentiert von Bernard Ponton, Kunsthistoriker.

Dieses Jahr feiert man das hundertjährige Jubiläum des Art Déco, des Nachfolgestils des Jugendstils. Doch was war der Ursprung dieser Umwälzungen des Geschmacks, dieser viralen dekorativen Begeisterung?

Von Ateliers zu Boutiquen, von der Fassade zum Salon, vom Anhänger zum Schmuckstück …, eine innovative Linie zieht sich durch, die den Bleistift aller Stilisten verzaubert! Der Kunsthistoriker Bernard Ponton wird versuchen, diese Fragen zu beantworten, indem er den Faden der Forschung und der Kreation des innovativen Émile Gallé minutiös aufrollt und dabei auf größtenteils unveröffentlichte Dokumente zurückgreift. Wetten, dass Sie einen Gallé nie wieder sehen werden … so!

Italiano :

Prima conferenza della stagione, presentata dallo storico dell’arte Bernard Ponton.

Quest’anno ricorre il centenario dell’Art Déco, lo stile successore dell’Art Nouveau. Ma quali furono le origini di questi sconvolgimenti del gusto e di questa mania decorativa virale?

Dai laboratori alle boutique, dalle facciate dei negozi ai salotti, dai ciondoli ai gioielli, è nata una linea innovativa che ha stregato le matite di ogni designer! Lo storico dell’arte Bernard Ponton cercherà di rispondere a queste domande dipanando meticolosamente il filo della ricerca e della creazione dell’innovativo Émile Gallé, con l’aiuto di documenti per lo più inediti. C’è da scommettere che non vedrete mai più un Gallé come questo!

Espanol :

Primera conferencia de la temporada, presentada por el historiador del arte Bernard Ponton.

Este año se celebra el centenario del Art Déco, estilo sucesor del Art Nouveau. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes de este cambio de gustos y de esta moda decorativa viral?

De los talleres a las boutiques, de las fachadas a los salones, de los abalorios a las joyas, nació una línea innovadora que hechizó los lápices de todos los diseñadores El historiador del arte Bernard Ponton intentará responder a estas preguntas desentrañando meticulosamente el hilo de la investigación y la creación del innovador Émile Gallé, con la ayuda de documentos en su mayoría inéditos. ¡Seguro que no volverá a ver un Gallé como éste!

