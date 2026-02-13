Conférence Empreintes photographiques – Aglaé Bory (Hors les murs à l’auberge de la maison Folie Wazemmes), Auberge de la maison Folie Wazemmes, Lille

Conférence Empreintes photographiques – Aglaé Bory (Hors les murs à l’auberge de la maison Folie Wazemmes) Lundi 2 mars, 18h30 Auberge de la maison Folie Wazemmes Nord

Aglaé Bory est artiste photographe. Elle appartient à une nouvelle génération de photographes qui placent l’humain au centre de leur démarche, en s’émancipant des codes traditionnels de la photographie humaniste pour élaborer une esthétique mêlant documentaire et fiction.

Aglaé Bory viendra présenter son travail pour la seconde conférence du cycle Empreintes photographiques 2025/26. Cet événement est en hors les murs à l’auberge de la maison Folie Wazemmes.

La photographe Aglaé Bory est la seconde invitée du cycle de conférences « Empreintes photographiques » !

© Aglaé Bory – La plage, Calais, 2016