Conférence en biovallée Vercheny

Conférence en biovallée Vercheny mercredi 8 octobre 2025.

Conférence en biovallée

Fondation Ardouvin Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

l’association Biovallée organise une conférence qui donnera la parole à de nombreux chercheurs et chercheuses pour montrer ce que leur coopération avec les acteurs locaux pourrait changer pour le territoire.

.

Fondation Ardouvin Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 60 00 animation.fra@orange.fr

English :

the Biovallée association is organizing a conference at which a number of researchers will give the floor to show what their cooperation with local players could change for the region.

German :

organisiert die Vereinigung Biovallée eine Konferenz, auf der zahlreiche Forscher und Forscherinnen zu Wort kommen werden, um zu zeigen, was ihre Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren für die Region verändern könnte.

Italiano :

l’associazione Biovallée sta organizzando una conferenza in cui alcuni ricercatori esprimeranno il loro punto di vista su come la cooperazione con gli attori locali potrebbe cambiare la regione.

Espanol :

la asociación Biovallée organiza una conferencia en la que varios investigadores expondrán su punto de vista sobre cómo su cooperación con los agentes locales podría cambiar la región.

L’événement Conférence en biovallée Vercheny a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme