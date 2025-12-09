Conférence en euskara Olentzero, nora zoaz?” (Olentzero, où vas-tu ?) Médiathèque Hendaye

Conférence en euskara Olentzero, nora zoaz?” (Olentzero, où vas-tu ?) Médiathèque Hendaye mardi 9 décembre 2025.

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Par l’anthropologue, journaliste et danseur Oier Araolaza Arrieta (en basque avec traduction simultanée en français).

Organisée par la Ville d’Hendaye et Eusko Ikaskuntza.

Ces dernières années, le charbonnier ventripotent et ivrogne qui descendait de la montagne est devenu aussi élégant qu’un directeur de banque.

Olentzero apparaît aujourd’hui le visage nettoyé, les habits en ordre, et la barbe rasée, avec Mari Domingi à ses côtés.

C’est difficile de reconnaître le personnage forestier qui apportait du charbon dans son sac.

On dirait plutôt un vendeur qui fait payer des achats coûteux par carte de crédit. Il paraît que ce sont les expériences passées qui nous enseignent comment réagir dans le futur, et pour décider quel est l’Olentzero que nous voulons, nous remonterons aux origines pour connaître le solstice d’hiver, les troncs d’arbre brûlés dans le feu… .

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77

