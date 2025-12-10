Conférence en extérieur Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon

Conférence en extérieur

Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Le centre social et l’ARSEPT vous proposent une conférence en extérieur sur les techniques de marche et de respiration.

Gratuit, sur réservation.

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Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 16 08 72

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English :

The social center and ARSEPT propose an outdoor conference on walking and breathing techniques.

Free, on reservation.

L’événement Conférence en extérieur Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay