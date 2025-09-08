Conférence en hommage aux forces de secours à Besançon lors de la Seconde Guerre mondiale Petit Kursaal Besançon

Conférence en hommage aux forces de secours à Besançon lors de la Seconde Guerre mondiale Petit Kursaal Besançon lundi 8 septembre 2025.

Conférence en hommage aux forces de secours à Besançon lors de la Seconde Guerre mondiale

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08 17:00:00

fin : 2025-09-08

Date(s) :

2025-09-08

Conférence en hommage aux Forces de Secours

Dans le cadre du 81° anniversaire de la libération de Besançon

Durant les différents épisodes de la Seconde Guerre mondiale ( drôle de guerre , invasion, débâcle, occupation puis Libération), quelles ont été les forces de secours qui ont œuvré afin de protéger les bisontins ? Sapeurs-pompiers, membres de la défense passive, soignants, etc. quel rôle ont-ils joué ? Quels en étaient les acteurs principaux ?

Les noms de Berthe Barbier, Camille Latscha, Marguerite Marchand, Louis Billot, Jean Henriot, Jean Ledeuil, Georges Mauvilly, Louis Veille pour ne citer que ceux là, évoquent-ils quelque chose, pour vous ?

Comment les sœurs hospitalières de l’hôpital Saint-Jacques ont-elles réussi à faire évader, sous l’Occupation, parmi leurs malades et leurs blessés, des prisonniers de guerre français évadés, des internés britanniques de la caserne Vauban, des résistants ? Et ce depuis la partie de l’hôpital pourtant placée sous la garde attentive des soldats allemands ?

Ce sont ces personnalités héroïques et ces questions qui seront abordées par les 5 intervenants

– Le commandant des sapeurs-pompiers Sébastien Freidig auteur du livre sur les 500 ans d’Histoire des sapeurs-pompiers à Besançon ; éd. Sekoya

– Orianne Vatin, auteure de Besançon de l’Occupation à la Libération ; éd. Cêtre

– Jean-Jacques Fito, Principal du Collège Victor Hugo, auteur de l’exposition Le lycée Victor Hugo à l’épreuve de la seconde guerre mondiale ;

– Aurélie Cousin, directrice adjointe du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon ;

– et le Collectif Histoire des Chaprais.

A 18h30, commémoration officielle de la libération de Besançon, place du 8 septembre. .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 50 91 62 goudot.jeanclaude@orange.fr

English : Conférence en hommage aux forces de secours à Besançon lors de la Seconde Guerre mondiale

German : Conférence en hommage aux forces de secours à Besançon lors de la Seconde Guerre mondiale

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence en hommage aux forces de secours à Besançon lors de la Seconde Guerre mondiale Besançon a été mis à jour le 2025-08-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON