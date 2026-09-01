CONFÉRENCE EN IMAGES : À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES FRANÇAIS Salle Michel Ey Saint-Estève

Informations pratiques

Saint-Estève

CONFÉRENCE EN IMAGES : À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES FRANÇAIS

Salle Michel Ey 4 Rue de la Moselle Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de l’histoire de la vigne en France, de ses origines à nos jours, entre essor des grands terroirs, crises et transformations. Une conférence passionnante à travers les paysages viticoles français, jusqu’aux vignobles des Pyréné…

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Salle Michel Ey 4 Rue de la Moselle Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 41 26

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English :

Embark on a journey to discover the history of winemaking in France, from its origins to the present day, through the rise of the great terroirs, crises, and transformations. A fascinating lecture taking you through France’s wine-growing regions, all the way to the vineyards of the Pyrenees…

L’événement CONFÉRENCE EN IMAGES : À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES FRANÇAIS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME