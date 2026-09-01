CONFÉRENCE EN IMAGES : À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES FRANÇAIS Salle Michel Ey Saint-Estève
samedi 19 septembre 2026 · Salle Michel Ey · Saint-Estève
Informations pratiques
Saint-Estève
CONFÉRENCE EN IMAGES : À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES FRANÇAIS
Salle Michel Ey 4 Rue de la Moselle Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de l’histoire de la vigne en France, de ses origines à nos jours, entre essor des grands terroirs, crises et transformations. Une conférence passionnante à travers les paysages viticoles français, jusqu’aux vignobles des Pyréné…
.
Salle Michel Ey 4 Rue de la Moselle Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 41 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a journey to discover the history of winemaking in France, from its origins to the present day, through the rise of the great terroirs, crises, and transformations. A fascinating lecture taking you through France’s wine-growing regions, all the way to the vineyards of the Pyrenees…
L’événement CONFÉRENCE EN IMAGES : À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES FRANÇAIS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL SEM LE BLUES – 10ÈME EDITION Saint-Estève 1 octobre 2026
- EXPO : DE FIL EN AIGUILLE FÊTE SES 30 ANS Saint-Estève 10 octobre 2026