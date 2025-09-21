Conférence en lien avec l’exposition en cours A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Place de l’enfer Douarnenez

Conférence en lien avec l’exposition en cours A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Place de l’enfer Douarnenez dimanche 21 septembre 2025.

Conférence en lien avec l’exposition en cours A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel

Place de l’enfer Auditorium Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Conférence proposée par l’association des Amis de Michel Thersiquel, en lien avec l’exposition en cours A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel au Port-musée. Créée en 2013, cette association mène un travail de documentation et de valorisation du fonds d’atelier de Thersiquel dans un partenariat unique en son genre avec le musée. Une occasion de découvrir les coulisses de la valorisation du travail d’un artiste disparu, à la jonction entre art, histoire et mémoire. .

Place de l’enfer Auditorium Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence en lien avec l’exposition en cours A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Douarnenez a été mis à jour le 2025-08-29 par OT PAYS DE DOUARNENEZ