Conférence en ligne « Ces ‘hommes dangereux’ de 1848. L’amnistie à l’épreuve de l’abolition de l’esclavage » par Myriam Cottias Mardi 27 mai, 18h00

Dans le cadre de la sortie du vingtième et dernier numéro de la collection des Cahiers des Anneaux de la Mémoire dédié aux résistances et émancipations, Myriam Cottias revient sur les mois qui ont précédé les abolitions officielles dans les colonies. Ce moment de rupture n’est pas brutal, cette ligne de partage du temps a fluctué en fonction d’annonces officielles mais aussi d’affrontements, de soulèvements, de refus et de cris de haine qui ont eu pour finalité l’éradication du système esclavagiste. À travers les exemples d’affaires judiciaires, Myriam Cottias questionne l’organisation et la gestion de la mémoire dans l’espace colonial post abolitionniste.

