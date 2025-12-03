Conférence en paretanriat avec l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes

Conférence en paretanriat avec l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes mercredi 3 décembre 2025.

Un événement organisé dans le cadre du cycle « Les voix de la redirections »

Marc André Selosse professeur du Muséum national d’histoire naturelle à Paris, au sein de l’Institut de systématique, évolution, biodiversité.

Début : 2025-12-03T10:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T12:30:00.000+01:00

Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine