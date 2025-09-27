Conférence En quête d’espace Pôle Simone Veil Le Havre

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 11:00:00

Il fait partie de ces personnes qui ont fait de leurs rêves une réalité. Le commandant Arnaud Prost, polytechnicien, pilote d’Awacs et membre de la réserve des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA), nous retrace son parcours hors du commun. Il évoquera ses débuts dans l’armée de Terre, l’obtention de ses ailes de pilote de chasse, son expérience dans le domaine des essais en vol ainsi que sa sélection pour devenir un réserviste atypique…

Rencontre avec ce surdoué de 33 ans qui a été sélectionné parmi 23000 autres candidats en 2022, déjà vécu 1000 vies professionnelles et qui s’entraîne aujourd’hui Outre-Rhin avec en tête un seul et unique objectif celui de passer la frontière séparant les couches les plus denses de l’atmosphère de l’espace.

Modéré par Daniel Fiévet (France Inter)

Intervenant Arnaud Prost, astronaute de réserve Agence Spatiale Européenne (ESA)

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 10 ans Durée 1h30

Sur réservation .

