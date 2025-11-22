Conférence en salle Angers, l’histoire des noms de rues Angers

Conférence en salle Angers, l’histoire des noms de rues Angers samedi 22 novembre 2025.

Conférence en salle Angers, l’histoire des noms de rues

7 Place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Lors d’une conférence en salle, votre guide vous révèle la symbolique des noms de rues à travers des anecdotes et faits historiques ayant marqué l’histoire de la ville. .

7 Place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence en salle Angers, l’histoire des noms de rues Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers