Conférence en Visio Le consentement, on en parle ? Saint-Affrique

Conférence en Visio Le consentement, on en parle ?

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Gratuit

Parents, comment parler de consentement à vos enfants et adolescents dans un monde en pleine évolution ?

Une conférence en visioconférence intitulée Le consentement, on en parle ? est proposée aux parents d’enfants et d’adolescents. Animée par Amélie Laurent, intervenante spécialisée de l’association AVRAS Accompagnement à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle, cette rencontre invite à réfléchir à la place du consentement dans l’éducation des jeunes.

Que signifie réellement le consentement et pourquoi est-il essentiel d’en parler avec les enfants et les adolescents ? Dans un contexte sociétal et numérique en constante évolution, la conférence apportera des repères pour mieux comprendre les besoins des jeunes et accompagner leur construction relationnelle. Des pistes concrètes seront proposées pour aider les parents à adopter une posture éducative adaptée, renforcer la notion d’intimité, développer l’intelligence émotionnelle et s’appuyer sur des ressources utiles.

La participation est gratuite, sur inscription. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à lequai@ville-saintaffrique.fr. Le lien de connexion sera transmis par mail. Il est également possible de venir au Quai pour participer au webinaire. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19 lequai@ville-saintaffrique.fr

English :

Parents, how do you talk to your children and teenagers about consent in a fast-changing world?

