Conférence : Encore vives les peintures médiévales se racontent, Chapelle Saint-Pierre de Montbazin, Montbazin

Informations pratiques

Conférence : Encore vives les peintures médiévales se racontent Samedi 19 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Pierre de Montbazin Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

« Encore vives, les peintures médiévales se racontent »

Rencontre avec Edwige Brida, restauratrice d’œuvres d’art monumentales, autour des peintures médiévales et de leur conservation.

Chapelle Saint-Pierre de Montbazin 2 place du château, 34560 Montbazin Montbazin 34560 Hérault Occitanie http://www.memoiredemontbazin.fr/ Érigée entre les XIe et XIIe siècles, la chapelle Saint-Pierre se distingue par la valeur exceptionnelle de ses fresques romanes, une rareté dans cette région, et surprend par son passage situé en dessous du chœur, qui permettait l’accès au château féodal.

Intégrée aux fortifications du castrum, cette chapelle renferme une collection d’objets gallo-romains variés. De plus, elle propose tout au long de l’année une programmation culturelle diversifiée, comprenant des expositions de peintures et de sculptures, ainsi que des concerts. Parking du groupe scolaire et cimetière de Montbazin.

« Encore vives, les peintures médiévales se racontent »

©CRPM