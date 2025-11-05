Conférence Enquête sur la découverte de Lucy 1974 Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Conférence Enquête sur la découverte de Lucy 1974

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-05 17:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

La Société des sciences de Charente-Maritime propose une conférence sur la découverte de Lucy en 1974, par Guy Chézeau.

Française ou américaine ? L’enquête nous mènera de Meudon à Cleveland en passant par Hadar en Ethiopie.

+33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org

English : Conference Enquête sur la découverte de Lucy 1974

The Charente-Maritime Science Society is offering a lecture on the discovery of Lucy in 1974, by Guy Chézeau.

French or American? The investigation will take us from Meudon to Cleveland, via Hadar in Ethiopia.

German : Konferenz Enquête sur la découverte de Lucy 1974

Die Société des sciences de Charente-Maritime bietet einen Vortrag von Guy Chézeau über die Entdeckung von Lucy im Jahr 1974 an.

Französin oder Amerikanerin? Die Untersuchung wird uns von Meudon über Hadar in Äthiopien bis nach Cleveland führen.

Italiano :

La Società scientifica della Charente-Maritime organizza una conferenza di Guy Chézeau sulla scoperta di Lucy nel 1974.

Francese o americana? L’indagine ci porterà da Meudon a Cleveland, passando per Hadar in Etiopia.

Espanol : Conferencia Enquête sur la découverte de Lucy 1974

La Sociedad Científica Charente-Maritime organiza una conferencia de Guy Chézeau sobre el descubrimiento de Lucy en 1974.

¿Francesa o americana? La investigación nos llevará de Meudon a Cleveland, pasando por Hadar (Etiopía).

