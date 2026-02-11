Conférence Ensemble explorons l’actualité Langres
Conférence Ensemble explorons l’actualité
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
2026-02-13
Tout public
Université populaire
animé par Gilles Fumey
Sur place
Restauration ou plats à emporter
Collations en cours de journée .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr
