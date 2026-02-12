Conférence Entre Aphrodite et Médée, la femme vue par les peintres des années 1860 à 1930 Caumont centre d’art Aix-en-Provence

Conférence Entre Aphrodite et Médée, la femme vue par les peintres des années 1860 à 1930

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 11h15. Caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence présentée par Laurent Genest.

Si les femmes ont acquis de haute lutte entre le Second Empire et les années vingt leur droit à suivre les cours théoriques de l’Ecole des Beaux-Arts en 1897, et ont réussi à s’imposer sur la scène artistique (il suffit de mentionner pour cette période Berthe Morisot, Mary Cassatt, Suzanne Valadon ou d’autres encore), l’image portée sur elles par le monde des lettres et des arts figuratifs, et par la peinture en particulier, ne rend pas immédiatement justice à cette émancipation de l’Olympia de Manet, figure sensuelle et objet du désir masculin, à la Judith scandaleuse de Klimt, en passant par la figure de la maternité et de l’intimité chez Bonnard ou Vuillard, il existe de nombreux autres visages de la femme figure allégorique, énigmatique, fatale, résignée, avant celle d’une femme émancipée et moderne comme chez Tamara de Lempicka. .

