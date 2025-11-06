Conférence Entre art & histoire, les jeux vidéos du Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Conférence Entre art & histoire, les jeux vidéos du Japon

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 20:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Cette soirée questionne la place du jeu vidéo dans l’art grâce à deux présentations suivies d’échanges avec le public.

English :

This evening examines the place of video games in art, with two presentations followed by discussions with the audience.

German :

An diesem Abend wird der Stellenwert von Videospielen in der Kunst anhand von zwei Präsentationen mit anschließendem Austausch mit dem Publikum hinterfragt.

Italiano :

Questa serata analizza il posto dei videogiochi nell’arte, con due presentazioni seguite da discussioni con il pubblico.

Espanol :

Esta velada examina el lugar de los videojuegos en el arte, con dos presentaciones seguidas de debates con el público.

