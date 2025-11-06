Conférence Entre art & histoire, les jeux vidéos du Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Conférence Entre art & histoire, les jeux vidéos du Japon Musée Crozatier Le Puy-en-Velay jeudi 6 novembre 2025.
Conférence Entre art & histoire, les jeux vidéos du Japon
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:30:00
fin : 2025-11-06 20:30:00
Date(s) :
2025-11-06
Cette soirée questionne la place du jeu vidéo dans l’art grâce à deux présentations suivies d’échanges avec le public.
.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40
English :
This evening examines the place of video games in art, with two presentations followed by discussions with the audience.
German :
An diesem Abend wird der Stellenwert von Videospielen in der Kunst anhand von zwei Präsentationen mit anschließendem Austausch mit dem Publikum hinterfragt.
Italiano :
Questa serata analizza il posto dei videogiochi nell’arte, con due presentazioni seguite da discussioni con il pubblico.
Espanol :
Esta velada examina el lugar de los videojuegos en el arte, con dos presentaciones seguidas de debates con el público.
L’événement Conférence Entre art & histoire, les jeux vidéos du Japon Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay