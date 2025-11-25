Conférence Entre héritage et avenir, les chemins de la transmission agricole Rodez

Conférence Entre héritage et avenir, les chemins de la transmission agricole

25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Mardi 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Organisée par les Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron et animée par la socio-anthropologue Dominique Jacques-Jouvenot.

Entre mémoire familiale, ancrage territorial et crises contemporaines, la transmission agricole est aujourd’hui mise à l’épreuve. Comment préserver ce patrimoine culturel tout en inventant de nouveaux modèles ? Une conférence pour comprendre les enjeux et imaginer l’avenir.

Retrouvez plus d’information sur le site : www.ja12.fr/conference/ .

English :

Organized by Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron and hosted by socio-anthropologist Dominique Jacques-Jouvenot.

German :

Organisiert von den Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron und moderiert von der Sozialanthropologin Dominique Jacques-Jouvenot.

Italiano :

Organizzato dai Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron e guidato dal socio-antropologo Dominique Jacques-Jouvenot.

Espanol :

Organizado por los Jóvenes Agricultores del Aveyron y dirigido por el socioantropólogo Dominique Jacques-Jouvenot.

