Conférence Entre héritage et avenir, les chemins de la transmission agricole Rodez

Conférence Entre héritage et avenir, les chemins de la transmission agricole
25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron
Début : Mardi 2025-11-25
Organisée par les Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron et animée par la socio-anthropologue Dominique Jacques-Jouvenot.
Entre mémoire familiale, ancrage territorial et crises contemporaines, la transmission agricole est aujourd’hui mise à l’épreuve. Comment préserver ce patrimoine culturel tout en inventant de nouveaux modèles ? Une conférence pour comprendre les enjeux et imaginer l’avenir.
Retrouvez plus d’information sur le site : www.ja12.fr/conference/ .
Organized by Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron and hosted by socio-anthropologist Dominique Jacques-Jouvenot.
Organisiert von den Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron und moderiert von der Sozialanthropologin Dominique Jacques-Jouvenot.
Organizzato dai Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron e guidato dal socio-antropologo Dominique Jacques-Jouvenot.
Organizado por los Jóvenes Agricultores del Aveyron y dirigido por el socioantropólogo Dominique Jacques-Jouvenot.
