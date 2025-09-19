Conférence : « Entre passion et exploration : les amateurs du Nord-Pas-de-Calais à la conquête du médium photographique », par Sylvie Astier Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer

Conférence : « Entre passion et exploration : les amateurs du Nord-Pas-de-Calais à la conquête du médium photographique », par Sylvie Astier Vendredi 19 septembre, 19h00 Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais

A partir de 15 ans. Réservation obligatoire par mail : contact.bibagglo@ca-pso.fr, téléphone : 03.74.18.21.00 ou sur Facebook.

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Entre 1890 et 1939, la photographie amateure s’épanouit dans le Nord de la France. Portés par des associations dynamiques, des passionnés capturent leur époque avec un regard unique. Une plongée fascinante, menée par Sylvie Astier, à découvrir autour de l’exposition Charles Descelers, le regard d’un photographe audomarois.

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

