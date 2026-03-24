CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION CAUTERETS Cauterets

CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Ce que la Science-Fiction révèle de son époque

La frontière entre la Science et la fiction est une zone fluide, mouvante au fil du temps. Chacune inspire l’autre et est révélatrice de son époque.

Cécile Vion , auteure de romans Fantasy et SF vous propose un voyage dans la psyché humaine ,ses rêves, ses peurs et ses espoirs qui s’expriment à travers la culture littéraire et cinématographique.

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

What science fiction reveals about its time

The boundary between science and fiction is a fluid one, shifting over time. Each inspires the other and reveals its own era.

Cécile Vion, author of Fantasy and SF novels, takes you on a journey into the human psyche, its dreams, fears and hopes expressed through literary and cinematic culture.

L’événement CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION Cauterets a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Cauterets|CDT65