CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION CAUTERETS Cauterets
CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION CAUTERETS Cauterets vendredi 10 avril 2026.
CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Ce que la Science-Fiction révèle de son époque
La frontière entre la Science et la fiction est une zone fluide, mouvante au fil du temps. Chacune inspire l’autre et est révélatrice de son époque.
Cécile Vion , auteure de romans Fantasy et SF vous propose un voyage dans la psyché humaine ,ses rêves, ses peurs et ses espoirs qui s’expriment à travers la culture littéraire et cinématographique.
.
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What science fiction reveals about its time
The boundary between science and fiction is a fluid one, shifting over time. Each inspires the other and reveals its own era.
Cécile Vion, author of Fantasy and SF novels, takes you on a journey into the human psyche, its dreams, fears and hopes expressed through literary and cinematic culture.
L’événement CONFÉRENCE ENTRE SCIENCE ET FICTION Cauterets a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Cauterets|CDT65
À voir aussi à Cauterets (Hautes-Pyrénées)
- Visite de ville CAUTERETS Cauterets 31 mars 2026
- Conférence Philo Faut-il avoir peur de l’IA ? CAUTERETS Cauterets 31 mars 2026
- Racontines CAUTERETS Cauterets 1 avril 2026
- Atelier d’arts-plastiques adultes-Barbara Hepworth (la sculpture non figurative) CAUTERETS Cauterets 1 avril 2026
- Visite de ville CAUTERETS Cauterets 7 avril 2026