Conférence Entre Vilauds et Bicanards La Société Limousine à l’épreuve de la Modernité Place Saint Pierre Limoges

Conférence Entre Vilauds et Bicanards La Société Limousine à l’épreuve de la Modernité

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Alors que certains quartiers limougeauds voient leur physionomie profondément modifiée par de nouvelles formes architecturales, la période de l’entre-deux guerres sera aussi l’époque de lourdes mutations dans les esprits limousins. La vieille culture occitane du pays cède le pas face à ce qui semble faire moderne .

Vilaud et bicanard , deux termes péjoratifs qui désignent en Limousin, pour le premier, l’habitant de la ville ignorant des choses de la nature et des préoccupations de la ruralité et, pour le second, le plouc , l’habitant des campagnes sauvage et attardé.

Par Jean-François Vignaud, Institut d’Études Occitanes du Limousin.

