Conférence Entrée dans un monde nouveau par Dominique Moïsi Sainte-Mère-Église

Conférence Entrée dans un monde nouveau par Dominique Moïsi

Airborne Museum Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Dominique Moïsi aborde ce qu’il appelle l’entrée dans un monde nouveau . Trois évènements majeurs se sont produits ces dernières années l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le pogrom du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, l’élection de Trump aux Etats-Unis. .

Airborne Museum Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 78 03

