Informations pratiques

Troyes

Conférence Épis de faîtage de Villadin, d’Amance et d’ailleurs

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 18:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Les épis de faîtage sont des ornements de toiture qui ont aussi une fonction utilitaire. Aujourd’hui ils sont en zinc ou en terre cuite industrielle. Autrefois les potiers les fabriquaient en céramique glaçurée. On peut encore en voir ici ou là, notamment dans le pays d’Othe. Dans l’Aube, Villadin et Amance étaient d’importants centres de production. Le musée Saint-Loup conserve une riche collection d’épis anthropomorphes de Villadin reconnaissables entre tous. Dans le Sézannais c’étaient plutôt des cônes surmontés d’un bulbe.



Depuis plusieurs années une équipe de passionnés animée par Vincent Caputo, délégué de la Fondation du patrimoine, a entrepris de répertorier et étudier les épis encore en place ainsi que ceux conservés dans les musées ou chez les particuliers. Après deux expositions éphémères à Villadin, un livre a été publié en 2025. Une exposition de plus grande envergure à Troyes est en préparation. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est amisdesmusees.art.histoire.troyes@laposte.net

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English :

L’événement Conférence Épis de faîtage de Villadin, d’Amance et d’ailleurs Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne