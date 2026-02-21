Conférence EPONA Courtenay

Conférence EPONA

Conférence de l’association EPONA, dont le sujet portera sur l’art campanaire les cloches de volée dans les églises du territoire. Présentée par Sylvette Wong.

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Lecture by the EPONA association, on the subject of campanary art: flying bells in local churches. Presented by Sylvette Wong.

