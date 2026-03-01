Conférence : Équilibre, Déséquilibre : À l’instant de basculer ! Pavillon Carré de Baudouin Paris
Conférence : Équilibre, Déséquilibre : À l’instant de basculer ! Pavillon Carré de Baudouin Paris jeudi 12 mars 2026.
Avec Geisha Fontaine, chorégraphe et chercheuse en danse (Mille Plateaux Associés), Georgey Souchette chorégraphe en danse contemporaine et jazz et les élèves du conservatoire Georges Bizet (20e arrondissement).
Conférence du cycle danse de Geisha Fontaine.
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire
Tout public.
Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris
https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/equilibre-desequilibre-a-linstant-de-basculer/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr
