Conférence Équilibre et chaos une exploration physique et expérimentale Conservatoire Arthur Honegger Le Havre

Conférence Équilibre et chaos une exploration physique et expérimentale

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Qu’est-ce que l’équilibre du point de vue de la physique ? Saviez-vous qu’il existe des équilibres stables et d’autres dits instables ? Et le chaos, qu’est-ce que c’est ? De la gestion des énergies au vol d’une fusée, la compréhension des équilibres des systèmes physiques constitue un point d’entrée incontournable et passionnant.

À l’aide d’un pendule connecté, Grégoire Lemoult nous invite à nous pencher sur les fondamentaux liés à l’équilibre en physique. Nous y parlerons transition, chaos, stabilité et même intelligence artificielle !

Animé par Olivier Saretta

Intervenant Grégoire Lemoult (Université Le Havre Normandie, médaille de bronze CNRS 2025)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 15 ans Durée 1h

Sur réservation .

