Conférence Erdeven, histoire d’une plage où ne fut pas construite une centrale nucléaire Office de tourisme d’Erdeven Erdeven

Conférence Erdeven, histoire d’une plage où ne fut pas construite une centrale nucléaire

Office de tourisme d’Erdeven 12 Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Auteur et historien, Dominique Baudel propose une conférence passionnante consacrée à l’histoire méconnue des plages d’Erdeven, et plus particulièrement à l’épisode de la mobilisation contre le projet de centrale nucléaire à Kérouriec dans les années 1974-1975.

À partir de témoignages d’acteurs de l’époque et d’un travail approfondi d’archives, cette rencontre retrace un mouvement citoyen bref mais marquant, dont la mémoire risque de s’effacer avec le temps. Au fil de ses recherches, l’historien élargit le propos pour raconter l’évolution des plages de Kérouriec et de Kerhillio, révélatrices de profondes transformations sociales.

Naissance de la plage comme lieu de loisirs, arrivée du naturisme, essor du camping, démocratisation de l’automobile et de l’électricité autant de changements qui ont façonné l’identité littorale et touristique d’Erdeven. Une conférence pour mieux comprendre l’histoire de ces paysages familiers, au-delà des anecdotes, et porter un autre regard sur le littoral d’aujourd’hui.

Tarif 5€ Sans inscription .

Office de tourisme d’Erdeven 12 Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Erdeven, histoire d’une plage où ne fut pas construite une centrale nucléaire Erdeven a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon