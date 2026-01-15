Conférence Erick Mouton Les pilotes-lamaneurs de Royan et de St-Georges au XIXe Le Palais Royan Événements Royan
Conférence Erick Mouton Les pilotes-lamaneurs de Royan et de St-Georges au XIXe Le Palais Royan Événements Royan mardi 17 février 2026.
Conférence Erick Mouton Les pilotes-lamaneurs de Royan et de St-Georges au XIXe
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Au XIXe siècle, avant les radars et les balises modernes, l’estuaire de la Gironde restait un piège bancs de sable mouvants, courants violents, brumes, coups de vent.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the 19th century, before radar and modern beacons, the Gironde estuary was still a trap: shifting sandbanks, violent currents, fog and gales.
L’événement Conférence Erick Mouton Les pilotes-lamaneurs de Royan et de St-Georges au XIXe Royan a été mis à jour le 2026-01-15 par Royan Atlantique