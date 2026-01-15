Conférence Erick Mouton Les pilotes-lamaneurs de Royan et de St-Georges au XIXe Le Palais Royan Événements Royan

Conférence Erick Mouton Les pilotes-lamaneurs de Royan et de St-Georges au XIXe

Au XIXe siècle, avant les radars et les balises modernes, l’estuaire de la Gironde restait un piège bancs de sable mouvants, courants violents, brumes, coups de vent.

English :

In the 19th century, before radar and modern beacons, the Gironde estuary was still a trap: shifting sandbanks, violent currents, fog and gales.

