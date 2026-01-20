Conférence Erosion du trait de côte et submersion marine Centre Culturel Athanor Guérande

Conférence Erosion du trait de côte et submersion marine

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 19:00:00

2026-02-05

Cette conférence abordera le sujet de la submersion marine et des adaptations induites pour la Presqu’île guérandaise, dans le cadre du changement climatique.

Le dérèglement climatique engendre en effet une surélévation du niveau de la mer, et accroît les risques de submersion marine des régions littorales, telles que la presqu’île guérandaise.

Avec l’accélération des processus marins en lien avec le changement climatique, certaines sections du littoral pourraient se retrouver en grande difficulté face à la forte augmentation des coûts d’investissements pour leur protection et aux problèmes techniques et de maintenance des ouvrages.

C’est par des solutions concertées, raisonnables et largement anticipées que l’augmentation des investissements massifs pourra être progressivement redirigée vers d’autres choix préconisant plutôt la recomposition territoriale.

Par Marc Robin, géographe, chercheur, professeur à l’université de Nantes, et responsable de l’Observatoire régional des risques côtiers. .

