Conférence Espèces et Espaces Naturels Sensibles en pays de Sarreguemines impasse du Stade Loupershouse

Conférence Espèces et Espaces Naturels Sensibles en pays de Sarreguemines

impasse du Stade Salle Polyvalente Loupershouse Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Co-animée par Alain Trinkwell (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et Thierry Gydé ( Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine).

La Moselle Offre à l’observateur curieux une palette très riche de milieux naturels, et le pays de Sarreguemines en est un vibrant exemple.

Fragiles et préservés (ou en passe de l’être) se côtoient tourbières alcalines, pelouses calcaires, marais, prairies humides, et avec eux des espèces animales et végétales d’exception, reconnues comme faisant partie du patrimoine naturel national. C’est à la rencontre de ces trésors, ainsi qu’aux moyens déployés pour les préserver, que nous vous convions.

Pour plus de renseignements t.gyde@cen-lorraine.frAdultes

0 .

impasse du Stade Salle Polyvalente Loupershouse 57510 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 censarrebourg@cren-lorraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Co-hosted by Alain Trinkwell (Ligue pour la Protection des Oiseaux) and Thierry Gydé (Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine).

The Moselle offers the curious observer a rich palette of natural environments, and the Sarreguemines region is a vibrant example.

Fragile and well-preserved (or in the process of being so), they include alkaline peat bogs, limestone grasslands, marshes and wet meadows, and with them exceptional animal and plant species, recognized as part of the national natural heritage. We invite you to discover these treasures, and the means deployed to preserve them.

For further information: t.gyde@cen-lorraine.fr

L’événement Conférence Espèces et Espaces Naturels Sensibles en pays de Sarreguemines Loupershouse a été mis à jour le 2026-02-05 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES