Conférence espéranto et espérantime en France, l’utopie en pratique. Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

Conférence espéranto et espérantime en France, l’utopie en pratique.

Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:45:00

fin : 2026-05-24 12:15:00

Date(s) :

2026-05-24

Thomas Creusot présente son livre Espéranto et espérantismes en France, l’utopie en pratique, récemment publié aux éditions Perrin, tiré de sa thèse qui témoigne d’une connaissance encyclopédique de l’histoire du mouvement espérantiste dont il retrace l’histoire en France par le prisme de l’édition.

Conférence espéranto et espérantime en France, l’utopie en pratique.

Conférence de Thomas Creusot, archiviste paléographe, diplômé de l’École des Chartes, conservateur à la BNF, organisée dans le cadre du congrès national de l’espéranto en France qui se tiendra a Héroouville du 22 au 26 mai.

Thomas Creusot présente son livre Espéranto et espérantismes en France, l’utopie en pratique, récemment publié aux éditions Perrin, tiré de sa thèse qui témoigne d’une connaissance encyclopédique de l’histoire du mouvement espérantiste dont il retrace l’histoire en France par le prisme de l’édition.

Livres, journaux nationaux et bulletins locaux ou spécialisés racontent l’histoire d’une utopie et d’un engagement, le nôtre, qui s’incarne de façon foisonnante dans les mouvements qui les ont portés, avec leurs élans, leurs réussites, leurs soubresauts, leurs doutes, leurs échecs et leurs dissensions.

Le livre sera en vente sur place et la conférence sera suivie d’une séance de dédicace. .

Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 09 42 10 06 kongreso.esperanto.2026@etik.com

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English : Conférence espéranto et espérantime en France, l’utopie en pratique.

Thomas Creusot presents his book Espéranto et espérantismes en France, l’utopie en pratique (Esperanto and Esperantists in France: Utopia in Practice), recently published by Editions Perrin. The book is based on his thesis, which demonstrates his encyclopaedic knowledge of the history of the Espe…

L’événement Conférence espéranto et espérantime en France, l’utopie en pratique. Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer