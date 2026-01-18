Conférence: Essai sur le rôle du Tiers Etat dans les pays de Quercy et de Rouergue (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Conférence: Essai sur le rôle du Tiers Etat dans les pays de Quercy et de Rouergue (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde mardi 27 janvier 2026.
Conférence Essai sur le rôle du Tiers Etat dans les pays de Quercy et de Rouergue
A 14h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
