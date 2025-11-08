Conférence est-ce que les nanoparticules nous guériront en 2050 ? Saint-Loup-Lamairé

Conférence est-ce que les nanoparticules nous guériront en 2050 ?

Conférence présentée par Nicolas Daveau, docteur de l’Université Grenoble-Alpes est-ce que des nanoparticules nous guériront en 2050 ? Que sont les nanoparticules et les nanorobots ? En quoi sont-ils une avancée scientifique majeure, et présentent ils des risques pour la santé ? Ces questions ont défrayé les chroniques des journaux il y a quelques années, avec des réponses souvent maladroites voire fausses. Alors pour éviter de tomber dans le piège des fausses informations, tentons de dévoiler la nature de ces objets. En 40 minutes, découvrez ce qui les compose, ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, et pourquoi ils intéressent autant la recherche médicale. Rendez-vous à 11 h à la Médi@tech. Information et inscriptions 05 86 30 10 61. .

