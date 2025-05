Conférence et atelier au musée Armand Viré: présentation des bienfaits du bol tibétain – Musée Armand Viré Luzech, 17 mai 2025 15:00, Luzech.

Conférence et atelier au musée Armand Viré: présentation des bienfaits du bol tibétain Musée Armand Viré 152 rue de la Ville Luzech Lot

Nous recevons au Musée Armand Viré, le samedi 17 mai à 15h Christelle Filhol, qui exerce au cabinet du Clos de Duras à Luzech, pour une présentation des bienfaits des cristaux et un atelier autour du bol tibétain.

Apportez un tapis de sol.

Réservation conseillée.

1010 EUR.

Musée Armand Viré 152 rue de la Ville

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47

English :

At the Musée Armand Viré on Saturday May 17 at 3pm, Christelle Filhol, who works at the Clos de Duras practice in Luzech, will give a presentation on the benefits of crystals and a workshop on the Tibetan bowl.

Bring a floor mat.

Reservations recommended.

German :

Wir empfangen im Museum Armand Viré am Samstag, den 17. Mai um 15 Uhr Christelle Filhol, die in der Praxis Clos de Duras in Luzech praktiziert, für eine Präsentation über die wohltuende Wirkung von Kristallen und einen Workshop rund um die tibetische Klangschale.

Bringen Sie eine Isomatte mit.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Sabato 17 maggio alle ore 15.00, il Musée Armand Viré ospita Christelle Filhol, che lavora presso lo studio Clos de Duras di Luzech, per una presentazione sui benefici dei cristalli e un laboratorio sulla ciotola tibetana.

Portate un tappetino.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

El sábado 17 de mayo a las 15:00 h, el museo Armand Viré acogerá a Christelle Filhol, que trabaja en el consultorio Clos de Duras de Luzech, para una presentación sobre los beneficios de los cristales y un taller sobre el cuenco tibetano.

Traiga una esterilla.

Se recomienda reservar.

