Conférence et atelier confort respiratoire avec les plantes locales MFR Doucier

MFR 50 Impasse des Vernes Doucier Jura

28 novembre 2025 à 19h00

Conférence et atelier confort respiratoire avec les plantes locales le 28 novembre à 19h00 à la MFR de Doucier.

Une soirée exceptionnelle avec un atelier pratique sur l’immunité respiratoire et les plantes médicinales locales

Découvrez avec une naturopathe passionnée comment soutenir l’immunité et la respiration à l’entrée de l’hiver et comment intérieurement se faire cocon.

– Comprendre l’immunité respiratoire, repérer son éventuel déséquilibre

– La soutenir et l’aider à se rééquilibrer outils de naturopathie utiliser les plantes médicinales de chez nous pour faire face, pour retrouver du confort respiratoire et de la lumière intérieure pour la période hivernale.

Réservation en ligne, règlement sur place. .

MFR 50 Impasse des Vernes Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69

